Comisia Europeana a aprobat vineri continuarea transferului de date personale ale cetatenilor Uniunii Europene catre Marea Britanie, o chestiune-cheie in relatiile post-Brexit pentru multe companii si pentru cooperarea de politie, informeaza AFP. Executivul UE, dupa ce a 'evaluat cu atentie legislatia si practicile Regatului Unit in materie de protectie a datelor personale', a concluzionat ca aceasta tara 'asigura un nivel de protectie practic echivalent' celui garantat in Uniune, precizeaza Comisia intr-un comunicat. Decizia, care a fost salutata de Londra, mai trebuie sa primeasca…