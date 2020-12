postBrexit Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat acordul comercial cu UE

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) a aprobat miercuri acordul incheiat de Londra si Uniunea Europeana privind relatiile comerciale viitoare, transmite Reuters. Acordul UE-Londra privind relatiile post-Brexit a fost aprobat cu 521 de voturi pentru si 73 de voturi impotriva.…

- UPDATE 14.30 Avionul de la Bruxelles cu acordul BREXIT la bord a aterizat pe aeroportul din Londra. Acordul are peste 1200 de pagini si cuprinde partea comerciala, partea de cooperare si acordul cu Euroatom. Incepe o noua etapa in relatia UE cu Marea Britanie, transmite mediafax.ro. Dupa luni de negocieri,…

- Marea Britanie și UE admit ca negocierile comerciale sunt ”intr-o situatie grava”, iar depașirea lor este ”foarte dificila”: ”Lipsa unui acord este foarte probabila” Biroul premierului britanic Boris Johnson a anuntat, joi, ca negocierile comerciale cu Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana va inaspri reglementarile in sensul combaterii extremismului, in principal in spatiul online, afirma Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, dupa atacurile islamiste comise in Franta si Austria, anunța MEDIAFAX."Valorile noastre trebuie protejate, atat in spatiul…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Uniunea Europeana vrea un nou acord comercial cu Regatul Unit, dar nu cu orice pret, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Reuters."Unde exista vointa se gaseste o cale", a declarat presedinta CE in cadrul unei conferinte de presa, dupa doua zile de…