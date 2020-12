postBrexit: Camera Comunelor a adoptat controversatul proiect de lege referitor la Tratatul de retragere din UE

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat marti un foarte controversat proiect de lege privind 'securitatea globala', care sanctioneaza difuzarea cu rea-credinta de imagini cu politisti aflati in timpul interventiilor, relateaza AFP. Criticata de opozantii sai, propunerea prezentata de majoritatea…

- Parlamentarii britanici au aprobat marți un proiect de lege controversat din partea guvernului Boris Johnson, care inverseaza parțial acordul Brexit și i-a enervat pe europeni, în mijlocul negocierilor comerciale dintre Londra și cei 27, potrivit AFP.În ciuda disensiunilor din interiorul…

- Parlamentarii britanici au adoptat marti un amendament ce le confera drept de veto in cazul in care guvernul ar dori sa puna in aplicare prevederile proiectului de lege ce contravine acordului Brexit, informeaza AFP. Executivul britanic a atras furia europenilor prin prezentarea unui proiect de lege,…

- Președintele Comisiei Europene pentru relațiile UE-Regatul Unit: Discuțiile nu au progresat așa cum am dorit, a ramas foarte puțin timp.Acordul de retragere este cel mai bun și singurul mod de a asigura pacea in insula Irlanda și nu vom face niciodata un traseu in spate.Acordul de retragere a fost ratificat…

- Proiectul de lege al premierului britanic Boris Johnson de a se reveni, cu incalcarea dreptului international, asupra anumitor angajamente asumate in contextul Brexit-ului, a trecut luni un prim obstacol, fiind adoptat in Camera Comunelor, in pofida faptului ca o parte a taberei conservatoare s-a opus,…