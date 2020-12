Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile intre Regatul Unit si Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial post-Brexit sunt complexe si Franta se va opune oricarui pact care ii ''sacrifica'' pescarii, a dat asigurari marti ministrul francez al afacerilor europene Clement Beaune, potrivit Reuters. ''In…

- Negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana vor fi reluate duminica la Bruxelles, au anunțat premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relateaza AFP. La rândul sau negociatorul șef al UE, Michel Barnier, a spus ca discuțiile cu omologul David…

- Negocierile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat, iar asteptarile ca negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, sa revina la Londra la acest sfarsit de saptamana pentru a incheia un acord s-ar putea sa nu devina realitate, informeaza Reuters. Asciatia The3Million…

- Negocierile post-Brexit sunt, in continuare, blocate de disensiuni. Atat Londra, cat și Bruxellesul prefera un ”no deal” unui acord prost Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier i-a informat miercuri pe ambasadorii Celor 27 ca exista in continuare disensiuni in negocierea viitoarei…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a atentionat marti ministrii ca incheierea unui acord cu Uniunea Europeana privind relatiile comerciale post-Brexit este departe de a fi sigura, dar a sustinut ca Regatul Unit se va descurca, cu sau fara un asemenea acord, potrivit Reuters. Cu numai sase saptamani…

- Londra a anuntat luni ca este deschisa fata de un compromis rezonabil asupra pescuitului cu Uniunea Europeana si ca exista de ambele parti bunavointa pentru a se ajunge la un acord asupra viitoarelor relatii comerciale, noteaza Reuters. In ianuarie, la peste trei ani si jumatate dupa ce…

- Uniunea Europeana ar prefera sa existe un acord pentru Brexit, dar este pregatita pentru eventualitatea ca nu se va ajunge la nicio intelegere cu Regatul Unit, a declarat marti comisarul european pentru piata unica, Thierry Breton, postului de radio BFM, preluat de Reuters. Regatul Unit s-a retras din…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit saptamana viitoare si pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta saptamana dintre UE si…