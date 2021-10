Poștașul va citi contoarele de la Enel Compania Naționala Poșta Romana a caștigat licitația organizata de E-Distribuție Muntenia S.A. pentru citirea contoarelor clienților casnici și micilor consumatori ai furnizorului de energie electrica. Acordurile-cadru semnate intre Poșta Romana și E-Distribuție Muntenia S.A., companie deținuta de Enel, prevadasigurarea serviciului de citire pentru contoarele consumatorilor casnici și micilor consumatori din regiunile: Muntenia – pentru București și județele Ilfov și Giurgiu, Banat – pentru județele arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, dar și Dobrogea – pentru județele Calarași, Constanța,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

