- Un angajat al Poștei Romane a fugit cu pensiile batranilor. Barbatul, in varsta de 21 de ani, lucra la Poșta Romana de cateva luni, iar marți a disparut cu un sac cu bani, pe care l-a furat din autoutilitara care transporta valori monetare, in localitatea Chiajna. Aproximativ 300.000 de lei ar fi sustras…

- Un sac in care se aflau aproape 280.000 de lei a fost furat dintr-o mașina a Poștei Romane care transporta bani, a informat IPJ Ilfov. Erau banii de pensii pentru oamenii din comuna Chiajna. Barbatul suspect se afla impreuna cu șoferul mașinii, ambii fiind angajați ai Poștei Romane. Acesta l-ar fi rugat…

- Șoferul care a fugit de polițiști aseara, in București, a fost prins. In clipul video devenit viral pe rețelele de socializare, se vede cum barbatul a fost la un pas sa ucida oamenii care se aflau pe trecerea de pietoni, in disperarea de a scapa de oamenii legii care incercau sa il convinga sa coboare…

- IN AFARA LEGII… Un tanar din Vaslui a fost reținut de polițiști dupa ce a fost prins baut la volan. Acesta a staționat neregulamentar in fața unui spațiu comercial amplasat vis-a-vis de Spitalul Județean de Urgența. S-a deplasat, apoi, in parcarea unui bloc, de pe strada Ștefan cel Mare, unde a fost…

- Luni dupa amiaza o patrula din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe raza localitații, mopedul condus de un localnic de 23 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 23 de ani are permisul de conducere suspendat…

- F. T. Echipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare SMURD ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgena (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, au participat, in primul semestru al anului curent, la 4.892 de actiuni pentru acordarea primului…

- Biciliștii au fost testați cu fiola. Un barbat din Drobeta Turnu Severin s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști ca mergea baut, pe bicicleta. Acesta a fost depistat baut in cadrul unei acțiuni pentru prevenirea accidentelor in randul bicicliștilor.

- Dosar penal pe numele unui barbat de 48 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși era baut și nu avea permis de conducere. Un altul este și el cercetat penal dupa ce a fost prins ca șofa deși era drogat.