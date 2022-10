Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana a devenit partener, in dezvoltarea la nivel național, al sistemului Butonul Roșu. Acest serviciu vine in completarea numarului unic de urgența 112 și este destinat persoanelor singure, varstnice, cu risc medical sau aflate in localitati rurale sau izolate, din Romania. „Compania Naționala…

- Ori de cate ori vine vorba despre fotbalul din Romania, majoritatea iubitorilor de fotbal prefera sa vorbeasca despre vremurile de odinioara. Generatia de aur a apus de mult timp, iar astazi fotbalistii romani reusesc mult prea rar sa se ridice la nivelul asteptarilor ci mai degraba dezamagesc. Pentru…

- Brandul polonez 4F iși extinde rapid lanțul de magazine staționare. Dupa marele succes al deschiderii magazinelor in Constanța City Park Mall, Iași Iulius Mall, Braila Mall și Targu Mureș, 4F iși deschide cel de-al 15-lea magazin in Romania. Marea deschidere din Arena Mall Bacau este planificata pentru…

- Aniversata in fiecare an la data de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania ne ofera ocazia de a rememora un episod glorios din istoria nationala – lupta purtata cu 174 de ani in urma, pe Dealul Spirii, de compania de pompieri din Bucuresti condusa de capitanul Pavel Zaganescu impotriva numeroasei…

- In fiecare an, pe 10 septembrie, se sarbatoresc Zilele Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la inițiativa comuna a Consiliului Europei și Uniunii Europene. Din anul 1992, in Romania, ZEP ofera participanților ocazia de a descoperi nu numai monumente istorice, ci și patrimoniul cultural mai…

- „Suntem printre primele șapte localitați din Romania la SMART CITY – ne atrage atenția primarul orașului stațiune Slanic-Moldova, Gheorghe Baciu. Dar suntem, detașat pe primul loc, raportat la numarul de locuitori. Slanic-Moldova are 5.169 de locuitori, iar ceilalți au peste 200.000. Este o munca nevazuta,…

- Gala ,,Destinația anului” a gazduit, in urma cu doar cateva zile, decernarea premiilor pentru sezonul 2022, dupa o concurența acerba intre localitați cu un mare potențial turistic, unul ce merita pe deplin valorificat și promovat. La categoria ,,City Break”, municipiul Iași caștiga premiul publicului…