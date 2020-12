Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local (CL) a fost constituit ieri in integralitatea lui. Deciziile importante pentru Iasi in urmatorii ani vor fi luate de persoane care sunt profesori, antreprenori, avocati, arhitecti, medici sau manageri culturali. Din deliberativul trecut, doar opt dintre cei 27 de consilieri au „supravietuit",…

- Cristian Ciobanu, de 48 de ani, a fost condamnat ieri la 1 an si 2 luni de inchisoare cu executare fiind gasit vinovat de conducere fara permis si refuz de prelevare probe biologice. Individul, de loc din municipiul Iasi, a fost pedepsit la finele unui proces la care a refuzat cu obstinatie sa se prezinte.…

- Trei frați din Iași care au muncit din greu in Italia și au investit banii munciți in strainatate intr-o afacere din domeniul agricol, vor sa renunțe la acest business. De-a lungul celor opt ani in care au incercat sa dezvolte afacerea cu tutun din comuna Valea Seaca, și-au dat seama ca nu vor putea…

- Mitingul pensionarilor programat la ora 10:00 nu va mai avea loc, pentru ca nu a fost obtinuta autorizatie, a anuntat joi dimineata presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania (FNPR), Preda Nedelcu. Doua federatii ale pensionarilor au anuntat ca organizeaza joi o manifestatie in fata…

- Impacare istorica intre clanurile interlope, la Iași! Membrii clanului Corduneanu au facut pace cu cei din clanul lui Cosmos Tanase! Totul s-a intamplat in fața judecatorilor! Judecatorii nu au avut ce sa faca decat sa constate incheiat procesul penal Impacare istorica intre clanurile interlope, la…