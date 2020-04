Stiri pe aceeasi tema

- Un poștaș din județul Cluj a fost depistat pozitiv pentru coronavirus. Femeia este asimptomatica și ar fi intrat in contact cu 200 de persoane, dupa ce le-ar fi imparțit pensiile zilele trecute.

- La Galati, un camin privat pentru varstnici, unde se afla peste 150 de persoane, risca sa se transforme intr-un focar, dupa ce doi batrani au murit, iar cel puțin 7 pensionari au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.

- UPU Cluj au trimis, în cursul zilei de vineri, un pacient pentru internare la Spitalul din Huedin, cu scopul de a elibera locurile din spital destinate urgențelor. La o zi dupa internare, medicii de la Huedin au sesizat ca starea pacientului se înrautațește, aceștia suspectând…

- Guvernul a anuntat, duminica, ca prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul dimineții de luni, 23 martie a.c., al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19). Primul test a fost facut vineri, pe 13 martie, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, gasit pozitiv cu COVID-19.…

- Col. Viorel Demean, șeful ISU Hunedoara, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus Covid-19, potrivit rezultatului sosit seara trecuta. Potrivit informațiavj.ro col. Viorel Demean era in izolare, masura luata imediat dupa ce au fost confirmați pozitiv primarul Devei – Florin Oancea, deputatul Lucian…

- Prezentatoarea TVR Sonia Ionescu a anuntat pe Facebook ca se afla in carantina, dupa ce luni, la filmarile pentru emisiunea "Vreau sa fiu sanatos", a intrat in contact cu o persoana invitata in platou care a fost testata pozitiv cu Covid-19, transmite news.ro."Dragii mei, zilele trecute ma…

- Ziarul Unirea Parlamentar din Alba, contact cu senatorul depistat pozitiv cu coronavirus. Urmeaza sa fie testat urgent pentru COVID-19 Senatorul PNL de Alba Pereș Alexandru a intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat pozitiv, urmand sa ii fie recoltate urgent probe pentru analize. Totodata,…

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…