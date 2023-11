Un factor poștal din București a fost trimis in judecata pentru ca a furat banii de pensii și i-a jucat la pacanele. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au anuntat vineri, 17 noiembrie, trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui factor postal, pentru delapidare, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals. “Din cercetarile efectuate a rezultat ca inculpatul P.G., in calitate de factor postal – functionar public cu atributii de gestionar – in cadrul unui oficiu postal din municipiul Bucuresti apartinand Companiei Nationale Posta Romana SA. – societate…