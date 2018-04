Stiri pe aceeasi tema

- „O problema este legata de fumatorul in sine. Faptul ca avea o interdictie de a fuma in spatiul public si acum nu o mai are, nu face decat sa ii stimuleze obiceiul fumatului. Interdictia fumatului in spatii publice este o masura de descurajare a acestui obiceiului, nu numai o masura de protectie…

- Medicii pneumologi sunt de parere ca este necesara si interzicerea tigarilor electronice in spatiile publice, pentru ca acestea nu fac decat sa stimuleze obiceiul de a fuma, precizand ca interdictia acestui obicei este o masura de descurajare a fumatului, nu doar de protectie a nefumatorilor.…

- Secretarul de Stat Raed Arafat sustine necesitatea introducerii in spatiile publice a restrictiilor pentru tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul, la fel ca pentru tigarile clasice, citand un studiu prezentat de postul de televiziune CNN potrivit caruia, in perioada 2011 - 2015,…

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean Brasov, afirma ca Raed Arafat „isi gaseste de lucru pe subiecte care nu au nicio legatura cu fisa postului”, atunci cand face referire la fumat.

- „900% crestere in utilizarea tigarilor electronice in scolile in perioada 2011-2015. Un raspuns clar la cei care spuneau ca astfel de produse nu sunt destinate copiilor si nu influenteaza adolescentii.Vorbim de tigarile electronice care se afla pe piata mult inaintea dispozitivelor care incalzesc tutunul.…

- Secretarul de stat Raed Arafat nu este de acord cu folosirea tigarilor electronice in spatiile publice. Acesta a postat pe contul sau de Facebook un mesaj prin care isi manifesta dezaprobarea pentru astfel de dispozitive. Arafat a distribuit si un articol de la CNN pe aceeasi tema. "900 crestere in…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat sustine necesitatea introducerii in spatiile publice a restrictiilor pentru tigarile electronice si dispozitivele care incalzesc tutunul, la fel ca pentru tigarile clasice, citand un studiu prezentat de postul de televiziune CNN potrivit caruia, in perioada 2011…

- Trecerea definitiva de la fumatul clasic la folosirea tigarilor electronice aduce beneficii substantiale sanatatii, iar tigarile electronice pot contribui la cel putin 20.000 de noi renuntari individuale la fumat pe an si, posibil chiar mai mult, arata un raport al Departamentului de Sanatate Publica…