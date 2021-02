Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu. „Este nevoie de reforma. Din temelii. Premiera in Romania. Consiliul Fiscal considera ca Romania are, in acest an, un buget credibil…

- Premierul Florin Citu afirma ca opinia Consiliului Fiscal privind bugetul de stat pe 2021 reprezinta "avizul profesionistilor", iar cea exprimata de CES - un aviz dat de "un consiliu politic". "Este nevoie de reforma. Din temelii. Premiera in Romania. Consiliul Fiscal considera ca Romania are, in acest…

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu, care spune ca este nevoie de reforma.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Romania are, in acest an, un buget credibil care mentine in plan principal investitiile, aceasta fiind opinia Consiliului Fiscal, un aviz al profesionistilor, insa joi bugetul pentru 2021 a mers la avizare si in Consiliul Economic si Social, unul politic, „cu membri…

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj dur dupa ce Consiliul Economic si Social (CES) a dat aviz negativ proiectului de buget pentru anul 2021. Premierul a spus ca este „un consiliu politic, cu membri platiti din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor”.

- „Este nevoie de reforma. Din temelii. Premiera in Romania. Consilul Fiscal considera ca Romania are, in acest an, un buget credibil care mentine in plan principal investitiile. Acesta este avizul profesionistilor. Astazi, insa, bugetul a fost si la Consiliul Economic si Social pentru avizare. Un consiliu…

- Premierul Florin Cițu a comentat avizul negativ dat de Consiliul Economic și Social (CES) proiectului de buget pe 2021, spunand ca este "un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor".

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…