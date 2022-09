Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Tulcea a reușit sa-i surprinda pe angajații de Registrul Auto Roman cu o improvizație uluitoare. Barbatul s-a prezentat pentru omologarea caroseriei, iar imaginile postate pe pagina de Facebook a RAR au devenit virale.

- In garajele Companiei de Transport Public a ajuns astazi, 13 septembrie, primul autobuz electric Solaris achizitionat cu fonduri europene, iar in cursul zilei de maine vor ajunge inca doua. „Primii beneficiari ai acestor autobuze vor fi copiii pentru transportul de dimineata spre scoala. Dureaza…

- George Buhnici este in mijlocul unui scandal uriaș dupa ce a spus despre soția sa ca arata “ca o minora”. Cei doi au participat la Neversea și au fost intervievați de un reporter. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Lorena Buhnici (@lorena.buhnici) George Buhnici este... The…

- De luni, 18 iulie 2022, Registrul Auto Roman implementeaza serviciul „CIV prin curier”. Astfel, persoanele care solicita eliberarea Carții de Identitate a Vehiculului vor putea opta pentru expedierea acesteia la o anumita

- Situație incredibila la Registrul Auto Roman din Cluj. Un șofer a vrut sa faca ITP-ul unui autoturism care avea roțile legate. Culmea este ca omul s-a dus de bunavoie la RAR pentru redobandirea talonului reținut in trafic tocmai pentru ca nu avea ITP.