- Miercuri purtatorul de cuvant al IDF (Fortele de Aparare Israeliene) spunea ca Israelul urmareste cu atentie ce se intampla si la alte granite ale sale, cum ar fi nordul Libanului, unde se afla un alt inamic important, si anume Hezbollah, scrie Newsweek.

- Eduard-Andi Manciu, consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului, a anuntat, luni, ca demisioneaza din aceasta functie incepand cu data de 1 mai. "M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Fetita si baietelul meu, in primul rand, de aceea imi doresc sa las ceva in urma ca om. Ca tanar politician, vreau sa construiesc bine, cinstit si trainic pentru copiii mei si pentru toti copiii din Bacau si din toata Romania. 2. Care este filmul dvs. favorit sau […] Articolul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a recunoscut ca cineva din echipa sa a sunat la poliție pentru a fi amendat dupa ce a fost prins in Palatul Parlamentului ca nu a purtat masca. "Nu m-a sunat domnul premier, eu am sunat la autoritați. Cineva din echipa mea a sunat la poliție sa vada cu…

- Cristina Vecerdi a depus ieri juramantul pentru a prelua mandatul de deputat, dupa ce Ionuț Sorin Banciu și-a dat demisia dupa ce a fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului. Locul Cristinei Vecerdi va fi luat de catre Catalin Anton, colonel in rezerva la parașutiști. Acesta este și președintele…