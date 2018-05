Stiri pe aceeasi tema

- Nestle a incheiat un parteneriat cu Starbucks Corp, cel mai mare lant de cafenele din lume, pentru a vinde produsele companiei in intreaga lume, transmit Reuters si Wall Street Journal (WSJ), potrivit Agerpres.

- Hotarat sa-si incheie socotelile cu fotbalul romanesc, Gica Hagi (53 de ani) negociaza in aceste zile vanzarea a 49% din actiunile clubului Viitorul Constanta. “Regele” se afla in discutii avansate cu doi dintre cei mai bogati oameni din Romania.

- Le-a spus politistilor ca a cumparat cartea de identitate falsa cu 250 de euro. „In data de 17 aprilie, in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere al Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru a intra in tara, conducand un autoturism Volkswagen, cetateanul din Republica Moldova, Denis C., in varsa de 26…

- Statul roman vinde anual sute de locuinte sociale, desi se confrunta cu o lipsa acuta de astfel de proprietati. In replica, Primaria Capitalei si-a facut propria firma de constructii care sa suplineasca incapacitatea Agentiei Nationale pentru Locuinte de a acoperi aceasta nevoie. Ambele decizii tradeaza…

- Oana Lis a intampinat o situatie la care nu s-ar fi asteptat niciodata! Dupa ce a facut public la TV faptul ca va vinde la taraba lucrurile familiei, vedeta a primit o multime de mesaje cu jigniri.

- Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, dupa ce pretul mediu pentru un hectar era in 2016 sub 2.000 de euro, scrie Digi24. 3 3 0 3 0 0

- Magazinul Switch, din Malaysia, a decis sa vanda gadgeturi Apple la prețuri promoționale. Astfel, un iPhone 5s costa numai 50 de dolari. Produsele scoase la vanzare erau foarte puține, dar anunțul a devenit viral. In fața magazinului au ajuns peste 11.000 de fani care doreau sa cumpere…

- Omul de afaceri Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, cauta un partener pentru proiectul de birouri din Cluj numit Liberty Technology Park, partener care sa cumpere jumatate din proiect.