Poșta Română vrea să dea afară 300 de angajați ​Poșta Romana are in plan disponibilizarea a 300 de angajați din personalul administrativ și de conducere in acest an, pentru care sunt prevazute salarii compensatorii, iar circa 100 de oameni ar urma sa plece pe cale naturala in fiecare luna, se arata in bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023 al operatorului poștal. Poșta Romana estimeaza ca va ajunge la finele acestui an la un numar de 21.900 de angajați, cu 1200 salariati mai putin decat numarul efectiv estimat pentru 31 decembrie 2022, se arata in bugetul de venituri și cheltuieli al Poștei care urmeaza a fi adoptat de Guvern, conform… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

