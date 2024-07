Stiri pe aceeasi tema

Bucuresti, 4 iulie 2024 Compania Nationala "Posta Romana" a incheiat un parteneriat cu firme prestigioase de transport marfuri in scopul eficientizarii rutelor de transport interregionale.

- Peste 40.000 de firme au fost radiate la nivel național, in primele cinci luni din 2024, cu 37,88% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

- Un numar de 32.626 de firme au fost radiate la nivel national, in primele patru luni din 2024, cu peste 44% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti,…

- Piața globala de neobanking – instituții financiar-bancare care opereaza exclusiv online – inregistreaza o creștere accelerata in ultimi anii. Potrivit estimarilor, in 2024, volumul tranzacțiilor se va majora cu aproape 95%, la peste 9.240 de miliarde USD. In acest context, grupul de firme Paysera Bulgaria…

- Nu a fost stabili termen in dosar. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 3360 118 2024, care are ca obiect actiune prefect tutela administrativa anulare act adm obligati de a face certificat nr 495 09.06.2022, autorizatie nr 8 19.01.2023. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la…

- Poșta Romana, anunt despre livrarea pensiilor. Cine sunt romanii care nu primesc banii inainte de Sarbatorile de Paște Poșta Romana, anunt despre livrarea pensiilor. Compania Nationala „Posta Romana” (CNPR) a anunțat ca livreaza pensiile romanilor inainte de Paște, iar situațiile in care pensia nu a…

- ITM Cluj a desfasurat in perioada 23-26 aprilie, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca, precum și prevederile legale privind cerințele…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat luni amendarea a trei traderi / furnizori pentru manipularea pieței energiei electrice, cu 18 milioane de lei. Cea mai mare amenda a primit-o o firma care tocmai ce a fost preluata de catre grecii de la PPC de la compania rusa…