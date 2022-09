Stiri pe aceeasi tema

- Patru autovehicule ATV au fost achizitionate de Posta Romana pentru a livra mai usor, trimiterile, in zone de munte, greu accesibile. Astfel, incepand de astazi, postasii din judetele Alba, Suceava, Bihor si Cluj vor distribui colete pe ATV, anunta Posta Romana intr-un comunicat. ”ATV-urile vor oferi…

- In zona "Trei Iazuri", pe drumul european E585, intre Iasi si Roman, a cazut grindina in cantitati foarte mari. Peisajul s-a transformat radical, fiind mai specific iernii decat inceputul toamnei. Mai multi soferi au surprins fenomenul si au postat clipurile pe retelele de socializare. Administratia…

- 17 județe din Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Crișanei sunt sub atenționare cod galben de ploi pana duminica noaptea, a avertizat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), citata de Observatornews. Codul galben de ploi intra in vigoare duminica la ora 10.00 și expira la ora 23.00. In…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi si vijelii, valabila pana sambata seara in 19 judete. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 9 septembrie, ora 10:00 – 10 septembrie, ora 22:00, in Banat, Crisana, Maramures, jumatatea de nord a…

- Primele astfel de lockere au fost instalate, joi, in București și in Buftea, dintr-un total de 3.000 care urmeaza sa fie instalate in perioada urmatoare toata țara, scrie Economedia . Astfel, primele cutii digitale sunt disponibile la Oficiul Poșta București 66, de pe strada Constantin Titel Petrescu…

- A fost inregistrata cea mai mare rata de promovare a examenului național de bacalaureat din ultimii zece ani, dar totuși sunt 42 de licee in care niciun candidat nu a reușit sa obțina media minima de 6. Nu mai puțin de 42 de licee din țara au 0% la rata de promovare la examenul național de bacalaureat,…