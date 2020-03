POȘTA ROMÂNĂ și-a modificat programul din cauza epidemiei de COVID-19 Programul de lucru al tuturor oficiilor postale din Romania se va desfasura in intervalul orar 10.00 – 18.00, in perioada 17 martie - 1 aprilie, iar incepand de sambata, 21 martie, activitatea tuturor oficiilor postale se va suspenda in perioada weekend-ului, pana in data de 1 aprilie, cu posibilitate de prelungire a acestei masuri, in functie de situatie, a anuntat luni compania Posta... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- credit: raportuldegarda.ro Epidemia COVID-19 nu se va termina prea curand in Romania. Abia suntem, in fapt, in faza sa de inceput. Masurile guvernamentale și comportamentul populației sunt fundamentale in limitarea perioadei in care boala va avea o influența importanta asupra societații. Daca in China…

- Retail Park Pitești, anunț important! Programul magazinelor se modifica din cauza epidemiei de COVID-19. In contextul actual, ne-am alaturat demersului autoritaților de a identifica și implementa soluții care pot preveni raspandirea noului virus Covid-19. Astfel, incepand de luni, 16 martie, ne vom…

- Supermarketurile si hypermarketurile din Romania iau masuri exceptionale din cauza coronavirusului, acestea fiind stabilite in scopul prevenirii raspandirii coronavirusului. Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a organizat o intalnire cu reprezentantii si membrii Asociatiei…

- Avand in vedere evolutia epidemiei COVID-19 in Romania si in Europa si masurile luate recent de autoritati, organizatorii Mastering the Music Business au anunțat, miercuri, intr-un comunicat, ca suspenda editia din acest an, programata in perioada 17-19 martie, anunța MEDIAFAX.„Guvernul Romaniei…

- Ministerul Afacerilor de Interne schimba programul de eliberare a cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare. De asemenea, programul de lucru cu publicul la Ministerul Afacerilor Interne este modificat.

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa, ca suspenda toate zborurile din Romania catre nordul Italiei pana pe 3 aprilie 2020, in incercarea de a limita epidemia de...

- Compania aeriana Wizz Air iși modifica programul de zbor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia ca urmare a epidemiei de virus COVID-19, reducandu-și capacitatea de zbor cu circa 60% in perioada 11 martie - 2 aprilie, informeaza compania.Programul de zbor revine la normal dupa 2…

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…