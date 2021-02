Poșta Română se pregătește de concedieri masive. 300 de angajați părăsesc compania Aproape 300 de angajați ar putea parasi compania, atat prin plecari voluntare, cat și prin concedieri colective in urmatoarea perioada, potrivit Antena 3. Astfel, 21% din angajatii TESA din sediul central și 13% din personalul administrativ din teritoriu ar putea sa plece acasa. Angajații disponibilizați ar urma sa primeasca pana la 12 salarii compensatorii. Toți […] The post Poșta Romana se pregatește de concedieri masive. 300 de angajați parasesc compania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

