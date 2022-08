Poșta Română pregătește CNP-uri personalizate pentru români Poșta Romana va implementa coduri poștale unice pentru fiecare persoana din tara. Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, a anuntat, intr-un interviu la Radio Romania Actualitați, ca in locul codurilor pe localitați și strazi vor fi coduri poștale unice pentru fiecare roman. “Noi lucram la un cod poștal pe persoana. Daca pana acum codurile postale sunt imparțite geografic, pe localitați, sau strazi, sau cartiere, credem ca e momentul in care sa facem un pas digital important și sa ne asiguram ca fiecare persoana are propriul cod poștal si indiferent unde se gaseste… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana va implementa coduri poștale unice pentru fiecare persoana din tara. Despre acest lucru a vorbit insuși directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, intr-un interviu. Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, a anuntat, intr-un interviu la Radio…

- Valentin Stefan, directorul general al Postei Romane, a anunțat schimbari majore cu privire la codurile poștale intr-un interviu la Radio Romania Actualitați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Poșta Romana pregatește o adevarata revoluție a codurilor poștale, iar cele clasice, pe criteriul geografic, vor fi inlocuite de coduri poștale unice digitalizate, scrie G4Media. Anunțul a fost facut de Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, intr-un interviu la Radio…

- Poșta Romana va implementa coduri poștale unice pentru fiecare persoana, care le vor inlocui pe cele existente in prezent, imparțite geografic, pe localitați, strazi sau cartiere, a anunțat Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, intr-un interviu la Radio Romania Actualitați.

- Un grav accident pe autostrada A1, pe sensul de la Pitești spre București, s-a soldat cu un mort și cinci raniți. Accidentul s-a produs joi dimineața la kilometrul 17 al autostrazii, in zona localitații Ciorogarla. In acest eveniment rutier au fost implicate sapte autovehicule. Persoana care a decedat…

- Shopify a anunțat marți un parteneriat cu YouTube apentru a permite comercianților sa vanda prin intermediul platformei video, in timp ce compania canadiana incearca sa profite de numarul tot mai mare de creatori de conținut care iși lanseaza propriile magazine de comerț electronic. Parteneriatul, care…

- Poșta Romana a lansat ghișeul poștal digital in regi self-service. Acest tip de sistem este pe piața in sistemul privat de 3 ani de zile. „Suntem mandri și bucuroși sa va anunțam ca am lansat primul GHIȘEU POȘTAL DIGITAL – cea mai noua și completa soluție de servicii poștale automatizate, ce vor fi…

- Membrii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) l-au reales pe Tedros Adhanom Ghebreyesus in funcția de director general al OMS cu o majoritate puternica pentru inca cinci ani. Dupa ce și-a depus juramantul, Tedros a ținut un discurs in care a vorbit despre fratele sau care a murit la o varsta frageda…