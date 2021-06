Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari de reparații la Gradinița Oarda de Jos: Licitația in valoare de peste 130.000 lei, lansata in SEAP Lucrari de reparații la Gradinița Oarda de Jos: Licitația in valoare de peste 130.000 lei, lansata in SEAP Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- A fost lansata licitația pentru servicii de deszapezire a drumurilor județene pe zona 1 (Gilau-Huedin), în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Contractul prevede furnizarea de servicii de deszapezire pe drumurile judetene din Cluj –…

- Licitatia pentru primul tronson din A7, acei 63 km dintre Autostrada A3 (Dumbrava) si Buzau, a fost trimisa la Agentia Nationala de Achizitii Publice (ANAP), iar dupa validare va fi publica pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice pentru depunerea de oferte, a anuntat miercuri ministrul Transporturilor,…

- Ambulatoriul din cadrul Spitalului Orașenesc Cugir va beneficia de aparatura și echipamente medicale in valoare de peste 8 milioane de lei. Printre acestea se numara un RMN și un Computer Tomograf. Primaria Cugir a lansat marți, 11 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Timișoara cauta constructor pentru ridicarea unei noi creșe, in zona Lipovei. Anunțul a fost publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, iar suma alocata construcției este de 7,8 milioane de lei. Și acest proiect beneficiaza de bani europeni, dar, de aceasta data, cea mai mare parte a finanțarii…

- Strada Principala din Petrisat – localitate componenta a municipiului Blaj, va fi reabilitata printr-o investiție de peste doua milioane de lei. Primaria Blaj a lansat vineri, 16 aprilie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de lucrari de reabilitare strada…

- Strada Valea Morilor, situata in intravilanul orașului Zlatna, va fi modernizata. Primaria Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectare, verificare tehnica, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul ”Imbunatațirea calitații vieții in…

- Proiectul pentru amenajarea lacului și imprejurimilor va cuprinde un complex multifuncțional, cinematograf de vara, trotuare, pista de biciclete, punte pietonala din sticla, pavilion subacvatic, debarcader. Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație…