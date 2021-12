Poșta Romana informeaza ca, in luna ianuarie 2022, distribuirea pensiilor se va decala cu doua zile, banii fiind virați in conturile Poștei incepand cu 4 ianuarie, precum in fiecare an. Compania Naționala Poșta Romana anunța ca pensiile vor intarzia la inceputul lunii ianuarie. Conform unui comunicat de presa, acest lucru se explica prin faptul […] The post Poșta Romana: Pensiile din luna ianuarie vor fi distribuite cu doua zile intarziere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .