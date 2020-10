Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana trebuie sa demareze un program major de investitii in modernizarea si digitalizarea activitatii, odata cu obtinerea de la Eximbank a unui credit in valoare de 200 de milioane de lei, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. ‘Sunt convins ca prin…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat, miercuri, contractul pentru etapa a doua a proiectului Platformei Multimodale a portului Galati. Aceasta etapa consta in modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale. "Este vorba despre modernizarea…

- Ministerul Transporturilor: Procesele-verbale pentru punerea in funcțiune a Magistralei 5 au fost semnate. Cand va circula metroul in Drumul Taberei Ministerul Transporturilor a anunțat, vineri seara, ca procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel de punere in functiune (PIF) a Magsitralei…

- Realizarea unui Plan investitional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 este necesara pentru a asigura un cadru strategic stabil pentru urmatorii 10 ani, potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Acesta s-a intalnit miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii va avea ultimul cuvant in privinta autorizarii proiectelor, se arata intr-o initiativa legislativa ce apartine Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si care practic vizeaza de facto compania chineza Huawei de la operatiunile de realizare…

- ”Guvernul a aprobat in cursul lunii aprilie 2020, prin Memorandum, acordarea unor ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM si BLUE AIR pentru acoperirea pierderilor generate de reducerea semnificativa a cererii de trafic aerian pe perioada pandemiei COVID-19. In cursul aceleasi luni, MTIC a depus…

- ”Guvernul a aprobat in cursul lunii aprilie 2020, prin Memorandum, acordarea unor ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM si BLUE AIR pentru acoperirea pierderilor generate de reducerea semnificativa a cererii de trafic aerian pe perioada pandemiei COVID-19. In cursul aceleasi luni, MTIC a depus…

- Autoritatile analizeaza posibilitatea de a acorda companiilor TAROM si Blue Air credite cu garantii de stat care sa compenseze lipsa de lichiditati generata de pandemia COVID-19.Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in cursul zilei au avut…