Poşta Română numeşte o nouă echipă managerială şi a iniţiat modificarea organigramei ”Compania Nationala Posta Romana a inceput procesul de modernizare, care are ca scop final cresterea calitatii serviciilor catre clienti, prin debirocratizare, automatizare si retehnologizare. In urma cu cateva zile, a fost demarat procesul de modificare a organigramei de personal; cea noua se afla, in acest moment, in plina implementare. Concret, se vor transforma unele departamente vechi din administratia centrala in unitati de afaceri independente, se vor reaseza procesele decizionale si se va numi o noua echipa manageriala. Aceasta reorganizare este un proces de durata si va fi implementata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va fi prezent vineri, 13 ianuarie a.c., in județul nostru. Alaturi de ministru se va afla și directorul general al Poștei Romane, Valentin Ștefan. Programul vizitei ministrului Sebastian Burduja va fi urmatorul: • ora 09.00 – intalnire…

- Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, vizita de lucru in județul Alba Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va fi prezent vineri, 13 ianuarie, in județul nostru. Alaturi de ministru se va afla și directorul general al Poștei…

- Compania Nationala Posta Romana anunta ca joi, 5 ianuarie, incepe distribuirea tuturor drepturilor sociale, cu o zi mai devreme fata de termenul anuntat initial.In luna ianuarie a fiecarui an, ca urmare a inceputului de an bugetar, Posta Romana primeste cu o intarziere de cateva zile sumele…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, in luna ianuarie 2023, se va decala cu cateva zile distribuirea pensiilor si a drepturilor sociale, din cauza sarbatorilor de iarna, cand atat salariatii Casei Nationale de Pensii Publice, cat si cei ai Postei Romane, beneficiaza de zile libere. Casa Nationala…

- Decalarea vine ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna, in care angajații Casei Naționale de Pensii și cei ai Poștei Romane au avut zile libere, informeaza Compania Nationala Posta Romana, potrivit Agerpres.Astfel, poșta romana precizeaza ca pensiile și indemnizațiile sociale vor fi livrate in perioada…

- Aceeași firma a incheiat in primavara acestui an, un contract și cu CFR, compania naționala de cai ferate, in valoare de 230 de milioane euro pentru șine de cale ferata, potrivit Fanatik. In 2021, firma austriaca a parafat și un contract de 8,3 milioane euro cu Metrorex, in care se angaja sa livreze…

- Aceeași firma a incheiat in primavara acestui an, un contract și cu CFR, compania naționala de cai ferate, in valoare de 230 de milioane euro pentru șine de cale ferata, potrivit Fanatik. In 2021, firma austriaca a parafat și un contract de 8,3 milioane euro cu Metrorex, in care se angaja sa livreze…

- Potrivit PNL Iasi, Alin Marius Andries este un specialist in politici economice si financiare, are numeroase proiecte de cercetare, el fiind profesor universitar si coordonator de doctorate la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii ”Al. I. Cuza” Iasi. De asemenea,…