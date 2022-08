Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Romaniei anunta crearea primului Muzeu Virtual al Holocaustului Romilor din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Muzeul Național al Bucovinei revine in atenția publicului cu Atelierul de pictura icoana in maniera bizantina pentru adulți, care este organizat in perioada 8 – 19 august 2022, la Muzeul de Istorie. Fiecare participant va picta o icoana „da capo al fine”, fiind indrumat de catre un lector de specialitate.…

- Muzeul Național de Istorie al Romaniei pune la dispoziția pasionaților de arheologie povestea Tezaurului de la Pietroasa, insoțita de imagini intr-un tur virtual prin colecția tezaur aici. Potrivit informațiilor științifice furnizate de dr. Rodica Oanța-Marghitu, Tezaurul de la Pietroasa a fost descoperit…

- Pana la 13 iunie, Muzeul National de Istorie al Romaniei din Capitala gazduieste expozitia „Papa Francisc, pelerin in Romania”, dedicata implinirii a trei ani de la vizita istorica a suveranului pontif in tara noastra.

- Compania Nationala „Posta Romana" (CNPR) a investit 120.000 de lei in operationalizarea primului sau Ghiseu postal digital, inaugurat luni in cadrul Oficiului 63 din Bucuresti. Mai vin alte 70 de astfel de ghișee.

- Compania Nationala ''Posta Romana'' (CNPR) organizeaza, luni, evenimentul de lansare a Ghiseului postal digital - cea mai noua si completa solutie din gama serviciilor automatizate, oferite de catre operatorul national de servicii postale.

- Renault Group a semnat acordurile de cedare a filialei Renault Rusia si a participației sale in Lada - AvtoVAZ, a anunțat compania. Informația a fost confirmata și de autoritațile ruse. Renault este constructorul auto occidental cu cea mai mare expunere pe piața rusa.

- Lansarea volumului "Rechizitionarea cargoului Mangalia in 1941. Un diferend romano american", semnat de istoricul militar colonel prof. univ. dr. Ion Giurca, va avea loc marti, 17 mai 2022, la Muzeul National al Marinei Romane din Constanta "Rechizitionarea cargoului Mangalia in 1941. Un diferend romano…