Directorul general al companiei, Valentin Stefan, a declarat ca, pana la finele acestui an, vor fi montate 70 de astfel de terminale, in mediul urban, cu precadere in zonele aglomerate, relateaza Profit.ro. De asemenea, directorul a afirmat ca Posta Romana vrea sa operationalizeze, pana la finele anului, o retea de 3.000 de cutii postale similare celor din reteaua eMAG (Easybox).