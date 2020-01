Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie distribuirea pensiilor se va decala pentru ca banii pentru drepturile sociale ajung in conturile Postei Romane incepand cu 7 ianuarie, asa cum se intampla la fiecare inceput de an, informeaza Poșta Romana.Compania spune ca intr-o luna obisnuita primeste prima parte a banilor de…

- In luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice. Cei care primesc pensia prin cont bancar nu vor fi afectați. In mod normal, cei care primesc pensia prin…

- Actualul Ministru al Muncii acuza fosta guvernare ca a amanat voit recalcularea a mii de pensii, deoarece nu a dorit sa isi asume implicatiile financiare. Cele mai grave situații sunt in județul Alba și in Capitala, unde se inregistreaza peste 40% din totalul dosarelor lasate de izbeliște la nivel național.

- Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat, duminica, la Digi24, Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura adoptata, joi, de catre Parlament.

