Poşta Română începe, de astăzi, livrarea pensiilor Distribuirea pensiilor va incepe joi, 5 ianuarie, cu o zi mai devreme fata de termenul anuntat initial, a anuntat, ieri, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala Posta Romana (CNPR), potrivit Agerpres. Conform reprezentantilor institutiei, in luna ianuarie a fiecarui an, ca urmare a inceputului de an bugetar, Posta Romana primeste cu o intarziere de cateva zile sumele de bani necesare achitarii pensiilor din sistemul public (pensii de asigurari sociale de stat, agricultori, veterani de razboi, vaduve si vaduve de razboi, IOVR). Astfel, in prima luna a anului, comparativ cu lunile obisnuite,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

