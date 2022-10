Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana anunta ca tarifele pentru coletele postale pe relatia Romania - Republica Moldova sunt reduse cu 25%, de la inceputul lunii octombrie, ca urmare a acordului bilateral semnat intre cei doi operatori la data de 12 august. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- NASA urmeaza sa realizeze luni, 26 septembrie, primul test de aparare planetara, in cadrul misiunii „Double Asteroid Redirection Test”. In aceasta misiune oameni de știința din 18 țari, inclusiv din Romania, vor incerca sa schimbe traiectoria unui asteroid dupa lovirea sa cu ajutorul unui vehicul spațial…

- Klaus Iohannis s-a suparat pe Lucian Bode și achiziția de milioane de lei pentru mainile de poliție de la reprezentantul BMW in Romania, care este și prietenul președintelui, Michael Schmidt. Șeful statului a cerut anchete „la sange” despre cum s-a facut licitația de 98 de milioane de lei, despre care…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul tarii, iar in celelalte zone…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, ca 4 milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat porturile romanesti, de la inceputul invaziei rusesti. Premierul a transmis, in cadrul a celei de-a sasea editie a Bucharest Security Conference, ca ”solidaritatea cu Ucraina a reprezentat o prioritate…

- Ambasada britanica la București a deschis luni, 12 septembrie, o carte fizica de condoleanțe in memoria Majestații sale defuncte Regina Elisabeta a II-a, in care vor putea semna reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic din Romania. Pentru publicul larg, exista doar o carte…

- Primul tren de cereale din Ucraina a intrat in noaptea de joi spre vineri in Romania, pe la Galați. Trenul a avut o intarziere de peste zece ore, pentru ca locomotiva s-a stricat inainte de trecerea frontierei. “Primul transport de cereale din Ucraina, care a tranzitat Republica Moldova, a intrat aseara,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…