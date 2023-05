Poșta Română face angajări la Botoșani Poșta Romana face din nou angajari la Botoșani. Se cauta manager de operațiuni livrare pentru Botoșani, cu o vechime de trei ani și studii liceale, agent curier pentru Saveni, pentru care se cere invațamantul obligatoriu și permis de categoria B, cartator poștal pentru pentru Botoșani. Totodata, se cauta factor poștal pentru Botoșani. Șomerii botosaneni pot opta, in aceasta saptamana, pentru unul din cele 517 locuri de munca vacante aflate in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botoșani, conform botosaninews.ro . Societatile comerciale si institutiile publice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

