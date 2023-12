Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 47.854 de firme au fost radiate la nivel national in primele noua luni din 2023, cu 7,9% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate…

- Start-up-urile și companiile mici, cu maximum 50 de angajați, au inceput toamna cu 21.000 de joburi noi scoase in piața pentru candidații aflați in cautarea unui loc de munca. De la inceputul anului și pana acum, 131.000 de joburi noi au fost postate de companiile mici și nou inființate.Domeniile in…

- Fondat in anul 1995, Mega Image, cel mai mare lanț de supermarket-uri de la noi din țara are un numar de aproximativ 9.000 de angajați. Rețeaua de magazine, extinsa in aproape toata Romania, cuprinde peste 800 de unitați și este in permanența in cautare de forța de munca. Ce salariu are un angajat de…

- Festivalul Național de Muzica și Dans „ Ecoul Pietrei Craiului ” revine in perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2023, cu EDIȚIA ANIVERSARA, pe scena Casei de Cultura a orașului Zarnești, marcand astfel „10 ani de ECOU”! Cea de-a zecea ediție a Festivalului Național de Muzica și Dans „Ecoul Pietrei…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14%, in primele sapte luni din 2023, pana la 22.193, fata de 19.443 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), scrie Agerpres.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Un numar de 38.332 de firme au fost radiate la nivel national in primele sapte luni din 2023, cu 6,52% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Bani de la Guvern pentru Teatrul Municipal Baia Mare. Se știa ca sunt probleme cu salariile la acest teatru, iar acum au venit banii. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a decis, in sedinta din 7 septembrie, alocarea sumei de 331.027.626,13 lei pentru…

