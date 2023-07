Stiri pe aceeasi tema

- Nr.229 din 14 iulie 2023 S A DAT STARTUL FESTIVALULUI "BUZAUL LUI MARGHILOMAN" In ziua de 13 iulie a.c., politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii impreuna cu politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara, politisti de proximitate, ordine publica si jandarmi, in…

- Rapid risca sa-și piarda antrenorul chiar inainte de inceputul sezonului. Adrian Mutu e pe lista de pe care conducerea lui Neftci Baku va alege inlocuitorul lui Laurențiu Reghecampf. Rapid a celebrat centenarul și se pregatește pentru un sezon in care acționarii și suporterii spera ca echipa lor sa…

- VIDEO ȘTIREA TA| A venit caldura, s-a dat startul la marea balaceala in Alba Iulia: Fantana arteziana din Parcul Unirii transformata din nou in piscina VIDEO ȘTIREA TA| A venit caldura, s-a dat startul la marea balaceala in Alba Iulia: Fantana arteziana din Parcul Unirii transformata din nou in piscina…

- „La mine in sat nu se face nimic”. Te regasești in fraza asta? Uite cum poți face ca lucrurile sa se schimbe: Guvernanța programului European Youth Village, formata din Asociația pentru Dezvoltare Activa și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societații Civile anunța lansarea apelului la candidaturi…

- In acest an, Raliul Argeșului stabilește un record: 80 de echipaje au luat startul competiției in Piața Primariei Pitești. Din numarul total, 68 de echipaje se vor duela in Campionatul Național de Raliuri in diferitele categorii și clase, 7 echipaje iau startul in Trofeul Rally2 și alte 7 in Campionatul…

- Incepand cu data de 10 mai Instituția Prefectului – Județul Suceava impreuna cu conducerea Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor au dat startul pentru examinarea candidaților la proba practica in vederea obținerii permisului de conducere pentru categoria…

- Notele conceptuale pentru participarea la programul „Satul european expres” vor putea fi depuse incepind cu ziua de marți, 2 mai. In total, in cadrul programului, circa 220 de localitați ar urma sa beneficieze de finanțare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locala. Pentru asta, din bugetul…

- Astazi , locuitorii din Sebeș au donat sange la spitalul din localitate. Startul acțiunii de donare l-a dat domnul primar Dorin Nistor, care face acest gest umanitar cel puțin de doua ori pe an . Mulțumim tuturor donatorilor dar și organizatorilor : Spitalul Orasenesc Sebeș și Primaria Sebeș, transmit…