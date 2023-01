Poșta Română dă afară 1.000 angajați, dar și-a luat flotă nouă de mașini pentru a face curierat Poșta Romana a intrat intr-un amplu proces de restructurare, astfel ca zeci de angajați iși vor pierde slujbele. Directorul general al companiei de stat a anunțat ca toți cei care vor fi restructurați vor putea ramane angajați pe alte posturi. Poșta Romana și-a imbunatațit și flota de mașini, deoarece unele dintre ele au peste 15 […] The post Poșta Romana da afara 1.000 angajați, dar și-a luat flota noua de mașini pentru a face curierat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

