Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Nationala Posta Romana a inceput procesul de modernizare, care are ca scop final cresterea calitatii serviciilor catre clienti, prin debirocratizare, automatizare si retehnologizare. In urma cu cateva zile, a fost demarat procesul de modificare a organigramei de personal; cea noua se afla,…

- Compania Nationala Posta Romana anunta ca joi incepe distribuirea tuturor drepturilor sociale, cu o zi mai devreme fata de termenul anuntat initial. In luna ianuarie a fiecarui an, ca urmare a inceputului de an bugetar, Posta Romana primeste cu o intarziere de cateva zile sumele de bani necesare…

- In tot haosul starnit dupa achizitionarea companiei de Elon Musk, Twitter continua sa lucreze la monetizarea pe baza de abonamente, din care va face parte si o subscriptie pe care Musk vrea sa o vanda companiilor. Numit Blue for Business, acest abonament va permite companiilor sa se diferentieze printr-o…

- Compania Naționala Poșta Romana a inaugurat la Chișinau prima subsidiara externa. Mai precis, compania continua parteneriatul comercial cu Intreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, oferind publicului servicii complementare acesteia din Chișinau, potrivit unui comunicat de presa. Pentru inceput, operatorii…

- Posta Romana a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea si transmiterea proceselor verbale pentru eventualii contravenienti. Posta Romana și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare si distribuire de procese…

- Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat licitatia organizata de CNAIR, in valoare de 34.800.000 de lei, cu o durata de 24 de luni, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de companie. Astfel, Posta Romana si sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare…

- Pana la inchiderea tranzactiilor de vineri, actiunile companiei au scazut in acest an cu aproximativ 40%. Chapek, care i-a succedat lui Iger in functia de CEO la inceputul anului 2020, a fost criticat si analizat din ce in ce mai mult din cauza performantelor companiei din ultimele luni. Cel mai recent…

- Dupa disponibilizarile masive facute la inceputul lunii, un mare numar din angajatii Twitter si-au prezentat acum demisia, fortati de ultimatumul dat de noul proprietar al companiei. In prima parte a saptamanii, Elon Musk le-a dat de ales angajatilor Twitter care au supravietuit concedierilor intre…