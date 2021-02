Poșta Română anunță investiții masive în modernizare și digitalizare Compania Naționala Poșta Romana (CNPR) a anunțat joi demararea celei mai mari investiții din ultimele patru decenii pentru modernizare și digitalizare. Potrivit unui comunicat al companiei, Poșta Romana a intrat de anul trecut intr-un proces de modernizare si a demarat ample investitii, o mare parte dintre acestea beneficiind de finantare printr-un credit de 200 milioane […] Articolul Poșta Romana anunța investiții masive in modernizare și digitalizare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

