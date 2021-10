Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Poșta Romana clarifica speculațiile din presa și asigura clienților sai acces total la serviciul universal in toate subunitațile poștale, in condiții de siguranța, in contextul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand de luni, 25 octombrie, accesul in incinta Agenției Naționale de Administrare Fiscala, precum și in sediile structurilor subordonate, se va efectua in condițiile prevazute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul…

- VERIFICARI ȘI CONTROALE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In perioada 14 – 17 octombrie 2021, la nivel național, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii pandemiei de COVID-19. Astfel, in aceasta perioada, au fost organizate…

