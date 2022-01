Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Poșta Romana informeaza ca, in luna ianuarie, distribuirea pensiilor se va decala cu doua zile, urmand a fi realizata in perioada 6 – 17 ianuarie 2022. Acest lucru se explica prin faptul ca banii pentru drepturile sociale vor fi virați in conturile Poștei Romane incepand cu 4 ianuarie,…

