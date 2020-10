Poșta Română a luat un credit de 200 milioane lei de la Eximbank pentru modernizare Compania Nationala Posta Romana a incheiat cu EximBank – in urma unei proceduri competitive la care au participat mai multe banci – un acord de finantare in valoare de 200 milioane lei, care asigura societatii fondurile necesare demararii unuia dintre cele mai ample programe de investitii in modernizare si digitalizare din ultimii 40 de ani. Programul investitional al companiei vizeaza consolidarea si mentinerea pozitiei de lider de piata in sectorul postal romanesc si are la baza recomandarile companiei de servicii profesionale Deloitte potrivit carora, pentru atingerea tintelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

