Stiri pe aceeasi tema

- La punctul de frontiera Nadlac 2, in aceasta dimineața, a avut loc un incident cu un… tir. Un șofer turc a incercat sa evite controlul celor de la Compania Naționala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și a intrat cu camionul pe spațiul verde. A blocat accesul camioanelor in țara timp…

- In urma cu 7 luni, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a demarat lucrarile la construcția unui nou camin studențesc. Numarul studenților universitații albaiuliene a crescut in fiecare an, fiind, astfel, necesara oferirea de locuri suplimentare pentru cazarea acestora pe parcursul anului…

- Vestea buna, potrivit statisticilor, este aceea ca, in ultimele cinci luni și jumatate, mai exact de la instituirea starii de urgența (15 martie) pana la sfarșitul lunii septembrie, au fost create 800.000 de noi locuri de munca. Vestea proasta este ca au disparut 1.300.000 de joburi in același interval.…

- Nu aveau nici masina de spalat, insa acum au un adevarat palat, sofer si gradinar. Deniz si Zenys, cuplul care a facut vizualizari record cu telenovela lor muzicala, ne-au aratat in premiera casa de jumatate de milion de euro. Cum arata palatul cu palmieri, fantana arteziana, foisor de sticla si tavan…

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Consilierii locali galateni au aprobat o rectificare bugetara prin care se aloca suma de 5,6 milioane de lei pentru achizitionarea de laptopuri, camere web, masti de protectie si dezinfectanti, potrivit Mediafax.Investitia este necesara pentru functionarea in bune conditii a unitatilor de…

- In ședința ordinara din 24 august, Consiliul Local Baia Mare a aprobat documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BAIA MARE”. Conform proiectului, indicatori tehnico-economici…

- N. Dumitrescu Dupa indelungi calcule, exista certitudinea ca, de la inceputul lunii viitoare, pensionarii vor avea venituri un pic mai mari. Concret, pensiile vor fi majorate cu 14% și nu cu 40% așa cum ar fi trebuit, potrivit legislației in vigoare – subiect mult discutat și disputat mai ales din punct…