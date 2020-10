Poşta Română a încheiat un acord de finanţare de 200 de milioane lei cu EximBank, pentru investiţii în modernizare şi digitalizare ”Compania Nationala Posta Romana a incheiat cu EximBank - in urma unei proceduri competitive la care au participat mai multe banci - un acord de finantare in valoare de 200 de milioane lei, care asigura societatii fondurile necesare demararii unuia dintre cele mai ample programe de investitii in modernizare si digitalizare din ultimii 40 de ani”, a anuntat joi compania. Ceremonia semnarii acordului de finantare de catre Horia Grigorescu, director general al CNPR, si Traian Halalai, presedinte executiv al EximBank, a avut loc in prezenta ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

