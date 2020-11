Stiri pe aceeasi tema

- Primeleaproape 6.000 de buletine de vot au plecat astazi din Romania catre37 de țari, printre care Germania, Bulgaria, Republica Moldova, darși Haiti și Myanmar. Aproape 36.000 de romani s-au inscris lavotul prin corespondența pentru alegerile parlamentare.PoștaRomana a anunțat miercuri ca a expediat…

- "Compania Nationala Posta Romana a expediat prima transa de buletine de vot catre alegatorii inscrisi in Registrul Electoral pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Trimiterile cu documente au plecat deja catre 37 de tari", a informat compania de stat. Din cele 35.808 plicuri pe care Posta…

- Conform situației pina la ora 18:00, in strainatate, au fost deschise fara impedimente toate cele 16 secții de votare in Statele Unite și Canada. Potrivit autoritailor, la moment, sint inregistrate aglomerații la unele secții de votare din strainatate in Canada, Israel, Belgia, Franța, Marea Britanie,…

- Compania Nationala Posta Romana a efectuat prima cursa directa pe ruta Bucuresti – Timisoara – Londra. Transportul postal va asigura schimbul de trimiteri intre Marea Britanie si Romania. Cursa auto a fost inaugurata luni, odata cu plecarea primului transportcatre Londra, efectuat cu autoutilitara si…

- Incepand de astazi, 7 octombrie, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din 49 de tari, incluse on zona galbena. In zona galbena sunt tari precum: Israel, Spania, Republica Moldova, Franta, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina,…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…