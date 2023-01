Compania Nationala Posta Romana a achizitionat 200 de masini, cifra care reprezinta aproximativ 20% din flota auto, printr-un contract in valoare de 19 milioane de lei. „Am achizitionat 200 de masini care reprezinta undeva la aproape 20% din parcul auto. Achizitia este in valoare de aproximativ 19 milioane lei si este un mic pas in modernizarea si cresterea mobilitatii companiei. Masinile vor fi impartite dupa nevoi. Cel mai probabil in Bucuresti vor ramane cam 10% dintre ele, undeva intre 15 si 20 de masini. Parcul auto vechi se va reinnoi. Inlocuim masini vechi de 15 ani cu acestea noi”, a declarat…