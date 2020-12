Posta Romana a predat catre Autoritatea Electorala Permanenta un numar total de 18.421 plicuri electorale, documente care au ajuns in Romania pana joi, 3 decembrie, ora 23:59, data limita de primire a voturilor prin corespondenta, precizeaza operatorul postal national printr-un comunicat remis sambata AGERPRES. In data de 2 decembrie, au fost predate 15.941 de plicuri, iar in 3 decembrie 2.480 de plicuri. Potrivit sursei citate, dupa expirarea termenului limita prevazut de legislatia electorala in vigoare s-au intors in Romania 1.092 de plicuri. "In acest sens apreciem ca un progres laudabil faptul…