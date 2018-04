Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana are un nou contract colectiv de munca, valabil pe o perioada de doi ani. Au fost introduse prevederi noi in beneficiul salariatilor, precum si prevederi care vor genera, in viitor, o reasezare salariala a angajatilor cu venituri mici si medii

- In cursul zilei de ieri, 19.04.2018 reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu și cei ai Sindicatului Liber Independent al Aeroportului Sibiu au purtat o noua runda de negocieri. Read More...

- La Complexul Energetic Oltenia domneste pacea sociala, in sensul ca sindicatele si administratia au ajuns la intelegere in negocierea noului contract colectiv de munca. Astfel, CCM-ul va fi semnat chiar astazi, cu toate punctele negociate intre cele doua parti care vizeaza majorari salariale…

- Firma GERMANA angajeaza cu contract de munca in GERMANIA: electricieni mt/jt, sudori electric si autogen.Se cere experienta in domeniu si permis de conducere. Pentru programare la interviu sunati la 0722476997. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Sindicalistii si conducerea de la Ford au cazut de acord asupra noului contract colectiv de munca, acesta fiind semnat si trimis la ITM Dolj pentru inregistrare. Ce prevede acest nou contract colectiv de munca si ce spun unii dintre salariatii ...

- Sindicatele si administratia din cadrul Complexului Energetic Oltenia(CEO) au demarat luni oficial negocierile privind noul contract colectiv de munca. Ultimul contract colectiv de munca de la Complexul Energetic Oltenia, cel mai mare angajator din judet si din regiune, cu 13.200 ...

- Pentru 50% dintre contractele de munca, cu norma intreaga sau parțiala, din sectorul privat au fost inregistrate deja modificarile in Revisal, in timp ce la stat a fost facuta majorarea doar pentru 30% dintre salarii, potrivit Profit.ro. Totodata, pentru aproape 50% din toate contractele…

- De suparare ca Federația Energetica nu a obținut, luni, un post de titular și unul de inlocuitor in secretariatul comisiei de negociere pentru noul contract colectiv de munca, sindicalistul din zona Motru amenința ca va sesiza Inspectoratul Teritorial de Munca. Nicu Bunoaica vrea sa…