Post vacant la Spitalul Clinic de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord

Cutremur de suprafata, in Vrancea. Ce magnitudine a avut

In ziua de 20 august 2021, la ora 18:32:11 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti, 119km S de Bacau, 119km V de Braila,… [citeste mai departe]