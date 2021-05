Stiri pe aceeasi tema

- UAT Municipiul Turda organizeaza concurs in data de 22 iunie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II – Serviciul investiții și relații

- *** Primaria comunei Plopiș, județul Salaj, organizeaza concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiei publice de executie vacante, astfel: – 1 post consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent; Relații suplimentare se pot obtine la telefon 0260/671102. *** Primaria…

- O femeie din județul Iași a dat in judecata Primaria comunei Ciurea – Serviciul de Stare Civila. A apelat la judecatori pentru ca micuții ei sa fie recunoscuți e catre autoritați in mod oficial. Mama a ascuns faptul ca are copii Magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au admis cererea formulata de…

Datorita scaderii incidenței cazurilor de Covid-19 sub 3,5 la 1000 de locuitori in Municipiul Turda, nu se mai aplica restricții suplimentare in zilele de weekend, respectiv vineri, sambata și...

Un grup de investitori arabi au participat azi la o discuție privind proiectul Transilvania Smart City, reprezemtat de Avram Gal, in calitate de consultant pentru demararea și finalizarea...

Producatorul de seminte Agrosel din Campia Turzii, controlat de antreprenori locali, a facut in 2020 investitii atat cresterea capacitatilor de productie, cat si eficientizarea livrarilor catre...

Gradul de suportabilitate a schimbarilor suferite de populație in anul de criza economica produs de pandemia cu COVID-19 este important in urmatoarea perioada, deoarece consumatorii sunt actorii...

Primaria localitații Viișoara iși propune sa aiba un an productiv sau cel puțin la fel de activ precum 2020. La sfarșitul anului trecut stateam de vorba cu primarul, Ioan Roman, care ne prezenta...