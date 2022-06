Post vacant la Gradinita cu Program Prelungit nr. 53 Constanta. Care este vechimea necesara

Gradinita cu Program Prelungit nr. 53 Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de executie,vacante, de secretar 2 S, 1 post cu 0, 25 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii superioare; vechime in munca: 7 ani; vechime in secretariat invatamant prescolar: 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 29 iunie 2022, ora 09.00: proba sc ...