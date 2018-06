Stiri pe aceeasi tema

- Noul album pe care Drake il pregatește pare sa vorbeasca mai mult despre supari, tradari și dezamagiri. Artistul a lansat o noua piesa de pe viitorul sau album postand apoi pe contul de Instagram, “In orice caz…revenind la noul album… noul single e lansat!” Pe langa piesa “I’m upset”, Drake a mai lansat…

- Arctic Monkeys revin pe piața muzicala cu un nou album, “Tranquility Base Hotel & Casino”. Dupa succesul masiv al albumului AM, baieții de la Arctic Monkeys sunt super nerabdatori sa vada impresiile fanilor legate de noua lor lansare. Ba chiar, pentru a fi siguri ca succesul e garantat, membrii trupei…

- Luxoasa masina poarta numele celui mai mare diamant descoperit vreodata, Cullinan, care decoreaza coroana britanica. SUV-ul are tractiune integrala si motor V12 de 571 de cai putere, scrie digi24.ro.Viteza maxima este limitata la 250 de kilometri pe ora.

- Omagiu impresioant pentru Avicii, celebrul DJ care a murit vineri in Oman. Un cor de o mie de persoane, din orasul natal al artistului, Stockholm, a interpretat Wake Me Up, piesa care l-a facut cunoscut in intreaga lume pe Tim Bergling.

- “Poetic și Murdar” vine la o luna dupa hitul “Pe umerii tai slabi” și va fi inclusa pe albumul ”Monomaniac”, a carui lansare va avea loc intr-un concert programat pe 5 mai la Arenele Romane. “Poetic si Murdar este o piesa la granița dintre hip-hop si trip-hop, semn ca baieții de peste Prut pot canta...…

- Noul IOS 11.3 promite o versiune beta ce va imbunatați viața bateriei telefonului tau. In decembrie Apple a recunoscut ceva ce utilizatorii suspectau de mult timp. Compania incetinea activitatea telefoanelor mai vechi pentru a preveni inchiderea neașteptata a acestora. In acel moment, Apple a ieftinit…

- In timp ce se pregatește pentru Coachella și este in turneu cu Bruno Mars, Cardi B iși gasește timp sa și lanseze o noua piesa. Piesa va face parte din noul sau album, “Invasion of Privacy” și e mega sweet. My new single “Be Careful” drops TONIGHT! Available everywhere! O postare distribuita de Cardi…