Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de șef Birou Financiar Contabilitate Administrativ.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției contractuale sunt:

• studii superioare de lunga durata in domeniul economic absolvite cu diploma de licența;

• deținator certificat dc atestare a cunoștințelor dobandite in Sistemul European de Conturi (SEC), in conformitate cu prevederile art. 19…